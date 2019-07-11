Бойовики на Донбасі розміщують техніку з порушенням мінських домовленностей

Фото: бойовик на Донбасі (facebook.com-abazia)

Поблизу Міусинська виявлено 7 реактивних систем залпового вогню

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі розміщують озброєння з порушенням лінії відведення та за межами виділених місць зберігання, тим самим порушують Мінські домовленності. Про це повідомляє прес-служба ООС з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 10 липня.

Як зазначається, 5 липня, на основі даних повітряного спостереження, поблизу Міусинська, було виявлено 7 реактивних систем залпового вогню. 7 липня, у поблизу населеного пункту Кадіївка, БПЛА СММ виявив 1 зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10". Окрім того, 8 липня, спостерігачі Місії зафіксували 1 танк Т-72, біля н. п. Вуглегірськ.

"Поряд з тим, СММ ОБСЄ зафіксувала вороже озброєння, яке розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. Так, 5 липня, на полігоні поблизу Міусинська, виявлено 10 танків, 10 самохідних та 12 буксируваних гаубиць. 8 липня, на Луганському напрямку, в Михайлівці, виявлено 1 танк", - йдеться у повідомленні.

Фото: дані ОБСЄ (facebook.com/pressjfo)

Водночас, на тимчасово-окупованій території, зафіксовано 18 бойових броньованих машин. Зокрема, 7 липня, у житловому районі Кадіївки, БПЛА СММ виявив 1 БТР-80 і 4 МТ-ЛБ та 8 липня, приблизно за 2 км від н.п. Круглик виявлено 11 БМП-1 і 2 МТ-ЛБ.

"Збройні формування Російської Федерації демонстративно порушують міжнародні домовленості з врегулювання конфлікту, оскільки цілеспрямовано продовжують зосереджувати озброєння та військову техніку в заборонених зазначеними домовленостями місцях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 10 липня збройні формування Росії 42 рази порушили режим припинення вогню, один військовий загинув, 7 отримали поранення та двоє - бойове травмування.