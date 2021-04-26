Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Проросійські бойовики вчергове порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook .

Українські позиції ввечері 26 квітня потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Один український військовий отримав осколкове поранення, після чого йому оперативно надали першу медичну допомогу.

Пораненого військового госпіталізували, наразі його стан - задовільний. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.