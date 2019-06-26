Бойовики на Донбасі продовжують обстріли з забороненого Мінськом озброєння

На Донбасі від початку доби 26 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог двадцять один раз порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу населеного пункту Широкине, поблизу Старогнатівки, неподалік Кам'янки, околиці Богданівки,

в районі населеного пункту Павлопіль, поблизу Новоселівки другої, Авдіївки, околиці Пісок, поряд з населеним пунктом Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу Луганського, околиці Кримського, поряд Зайцево, неподалік населеного пункту Новолуганське, поблизу Гладосове, околиці Південного.

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня, розпочали перший етап розведення сил на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської. Командувач ООС додав, що це перший етап відводу сил з околиць Станиці Луганської.

Крім того, представник так званої "Луганської народної республіки" у Спільному центрі з контролю та координації Роман Іванов повідомив про готовність бойовиків до початку розведення сил в Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.