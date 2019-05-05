Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Від початку поточної доби, 5 травня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу селища міського типу Талаківка бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Павлопілля бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів, а поблизу Лебединського зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

В районі Новоолександрівки бойовики вели обстріл з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем, а поблизу Кримського з протитанкових ракетних комплексів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 травня, проросійські бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення. Бойовики стріляли з мінометів поблизу Авдіївки, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Кам'янка і Лебединське