Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я

Від початку середи, 2 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Так, станом на 12:30 російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося.

Ситуація на Донбасі станом на 2 жовтня 2019

На Луганському напрямку бойовики з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали українських військових в районі населених пунктів Зайцеве та Кримське.

Крім того, з того ж озброєння були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил поблизу Павлополя, Новогнатівки, Новотроїцького та Миколаївки, що на Донецькому напрямку.

Зазначається, що станом на зараз втрат серед українських військових не зафіксовано. Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 1 жовтня, незаконні збройні формування 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції поблизу Золотого та Богданівки. Вчора жоден український військовий не постраждав.