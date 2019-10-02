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Бойовики на Донбасі обстріляли з великокаліберної зброї позиції біля Золотого

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 07:28
Бойовики на Донбасі обстріляли з великокаліберної зброї позиції біля Золотого
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил 1 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, порушуючи Мінські угоди, бойовики відкривали вогонь, у тому числі з великокаліберних кулеметів, в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Новотроїцького, двічі поблизу Водяного, в районі Богданівки по ділянці розведення, неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки та Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: біля Новолуганського, Південного та поблизу Травневого, а також в районі Золотого - по ділянці розведення.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Миколаївки, поблизу Новогнатівки, Новотроїцького та Павлополя.

Нагадаємо, представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік розповів, що відведення сил і засобів у Золотому та Петровському на Донбасі заплановане на 7 жовтня.

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