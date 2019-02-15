Бойовики на Донбасі продовжують порушувати лінію відведення важкого озброєння

У районі Софіївки і Хрустального зафіксовано важке озброєння бойовиків

В районе Софиевки и Хрустального наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали враждебные гаубицы и "Грады". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 14 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружение свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований РФ размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Прежде всего, это реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и минометы.

12 февраля беспилотник ОБСЕ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно, три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" вблизи поселка Софиевка, на северо-востоке от Донецка.

На следующий день наблюдателями зафиксировано пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" у Хрустального Луганской области, а также 120-мм миномет неустановленного типа вблизи Молодежного.

Напомним, с начала суток, 15 февраля, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, а двое были ранены.

Добавим, что 14 февраля в результате артиллерийского обстрела боевиков населенного пункта Новолуганское уничтожен дом.