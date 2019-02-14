Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт Новолуганське

Фото (facebook.com/pressjfo.news/)

В результаті обстрілу знищено житловий будинок

Сьогодні вранці, 14 лютого, в результаті артилерійського обстрілу бойовиків населеного пункту Новолуганское знищено будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що противник випустив два снаряди з важкого артилерійського озброєння, забороненого мінського домовленостями. В результаті обстрілу був знищений двоповерховий будинок місцевого жителя. Чоловік, 1949 року народження, отримав легкі тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

За попередньою оцінкою, обстріл був здійснений керованим артилерійським снарядом "Краснопіль" калібру 152 мм, про що свідчать уламки та частина хвостовика.

Фото (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, бойовики протягом дня, 14 лютого, сім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В ході обстрілів бойовики 6 разів застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Раніше РБК-Україна писало, що в Луганській області в районі Попасній під обстріл потрапила бригада енергетиків.

Також повідомлялося, Червоний Хрест доставив чергову партію гуманітарної допомоги на Донбас.