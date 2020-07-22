Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння, двоє військових поранені

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики під час обстрілу застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. В результаті обстрілу ворожих отримали поранення двоє військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм по українських позиціях поблизу Майорська. По опорним пунктам Хутора Вільний бойовики здійснили обстріл з гранатометів і кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", ворожий обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів були зафіксовані неподалік Мар'їнки та Лебединського.

Крім того, бойовики з безпілотника скинули гранатометний постріл ВОГ-25 по захисниках Богданівки.

На ділянках розведення обстрілу зафіксовано не було.

Нагадаємо, 21 липня бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші", загинув військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Крім того, в Луганській області сталася пожежа через обстріл бойовиків.