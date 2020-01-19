Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння

З ранку неділі, 19 січня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, окупанти 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, попри домовленості про безстрокове та всебічне припинення вогню на Донбасі. При цьому окупанти застосовували заборонене озброєння.

Так, близько 10:45 бойовики з мінометів 120-го калібру били по укріпленнях українських військових в районі населеного пункту Оріхове. Вже об 11:20 окупаційні сили зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новоолександрівки.

"За попередньою інформацією, бойових втрат, внаслідок цих прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв немає. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - додали у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 19 січня 2020 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 січня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще 10 воїнів отримали поранення. Вчора російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене озброєння.