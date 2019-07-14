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Бойовики на Донбасі знову застосували міномети

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 13:49
Бойовики на Донбасі знову застосували міномети
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів ООС немає

У неділю, 14 липня 2019, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 неділі бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, російські найманці з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, озброєння бойової машини піхоти, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру обстріляли українських військових поблизу населених пунктів Кримське, Зайцеве, Новолуганське та Широкине.

ООС на Донбасі

Ситуація на Донбасі станом на 14 липня 2019

Зазначається, що від початку поточної доби втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрати противника в результаті вогню у відповідь з боку українських військ уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби, 13 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали двоє українських військових. Російські найманці 15 разів обстріляли позиції ООС, 4 з них - з використанням мінометів та артилерійських систем.

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