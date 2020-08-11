Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)

Бойовики обстріляли позиції у Мар'їнки

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Однак ситуація залишається повністю контрольованою українськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, після обіду окупанти обстріляли українські позиції з підствольного гранатомета у Мар'їнки.

"На всіх ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксували один обстріл по позиціях ООС.