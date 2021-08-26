Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор Травневого

Повідомляється, що бойовики здійснили два постріли з АГС-17 у бік Травневого близько 18:40. Боєприпаси влучили у двір за адресою вул.Центральна, буд. № 4.

"Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в повітрі над городом, порослим кущами. Боєприпасів, які не вибухнули, не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу Травневого (dn.gov.ua)