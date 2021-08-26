RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор Травневого

Автор: РБК-Україна

Окупаційні війська Російської Федерації напередодні ввечері обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе. Постраждалих в результаті інциденту не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну державну адміністрацію.

Повідомляється, що бойовики здійснили два постріли з АГС-17 у бік Травневого близько 18:40. Боєприпаси влучили у двір за адресою вул.Центральна, буд. № 4.

"Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в повітрі над городом, порослим кущами. Боєприпасів, які не вибухнули, не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу Травневого (dn.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вчора бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДНРДонецкая область