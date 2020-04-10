Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції біля Новозванівки

Від початку поточної доби, 10 квітня, за наявною інформацією, збройні формування РФ на Донбасі здійснили 6 обстрілів позицій захисників України. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Бойовики обстрілювали українські позиції в районі Новоолександрівки від окупованого ним села Калинове-Борщувате. Також обстріляли позиції в районі Новозванівки.

Після 06:20 від Золотого-5 окупанти випустили загалом 13 мін різних калібрів та вели вогонь з гранатометів різних систем по захисникам Оріхового. 9 мін 82-го калібру ворог випустив від окупованого ним селища Голубівське після 08.55 по позиціям наших воїнів в районі Новотошківського.

Крім того, після 06:30 з СПГ та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська порушили режим тиші поблизу Красногорівки, а після 08.30 зі стрілецького озброєння - в районі Опитного.

Підрозділи Об’єднаних сил із гранатометів та стрілецького озброєння адекватно та гідно придушували ворожу збройну активність.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 10 квітня, поранення отримав український військовий.

Зазначимо, минулої доби ситуація на Донбасі різко загострилася - в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє поранені.