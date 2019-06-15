Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС іздопомогою артилерії

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 14 червня, внаслідок посилених обстрілів з боку бойовиків був поранений один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, із них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали в ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв українські позиції біля населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Красногорівка, Гнутове, Водяне, Лебединське, Широкине.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських бійців були обстріляні 9 разів. Обстріли велися у бік н.п. Південне, Попасна, Золоте-4, Станиця Луганська.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено", - додали в прес-центрі.

Від початку суботи, 15 червня, противник обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази біля н.п. Лебединське, Авдіївка, Станиця Луганська.

Нагадаємо, 13 червня на Донбасі бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.