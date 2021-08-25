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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС поблизу Новолуганського і запустили безпілотник

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 25 серпня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан" з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Крім того, ворожі обстріли зафіксували поблизу Новолуганського. Російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі ООС зазначили, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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