Бойовики на Донбасі обстріляли піротехніків та ремонтні бригади

Обстріли зафіксовано у Мар'їнці та поблизу Оленівки

Боевики обстреляли село Чермалык в Донецкой области, а также ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК в других населенных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Операции объединенных сил (ООС).

Как отмечается, 5 марта 2019 года во время осуществления аварийно-восстановительных работ на подстанции и высоковольтной линии электропередач в городе Марьинка, по улицам Октябрьской и Карпова, с направления поселка Трудовское Петровского района Донецка дважды из стрелкового оружия и подствольного гранатомета ГП-25 была обстреляна ремонтная бригада АО “Донецкие Электросети”, а также пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия Работы были приостановлены на два часа, но порывы на линии ЛЭП все же были устранены.

Кроме того, при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва водопровода между населенным пунктом Березовое и насосной станцией вблизи Еленовки Волновахского района, около 10.30 из стрелкового оружия была обстреляна ремонтная бригада КП “Вода Донбасса”, а также пиротехническая группа ГСЧС и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы пришлось приостановить, бригада была вынуждена эвакуироваться.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что 4 марта в 10.00 сбоку вооруженных формирований Российской Федерации с направления населенного пункта Набережное осуществлен обстрел населенного пункта села Чермалык с применением пулемета калибра 7,62 мм. Вследствие попадания очереди из пулемета по жилому дому по ул. Никитина 25 повреждено стену дома, на которой образовалось несколько пробоин от пуль. Владелец дома не пострадал.

РБК-Украина писало, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранены двое украинских военных.