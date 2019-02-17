Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Інцидент стався на околицях Золотого

Российско-оккупационные войска обстреляли беспилотник (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Согласно отчету наблюдателей ОБСЕ, инцидент произошел на южной окраине района разведения Золотое.

"Пятеро вооруженных боевиков, находившихся на блокпосте, примерно в десяти метрах от наблюдателей СММ, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в направлении беспилотника, который двигался на юг от блокпоста, боевики сделали примерно 60 выстрелов.

"После того, как международные наблюдатели подчеркнули, что это их БПЛА, оккупанты прекратили вести огонь. БПЛА СММ не пострадал", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в течение текущих суток, 17 февраля, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Добавим, в течение 16 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов погиб один украинский военный и один получил ранения.