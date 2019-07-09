Бойовики на Донбасі обстріляли з артилерії Водяне

У Донецькій області під обстріл російських окупантів потрапив населений пункт Водяне . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку Операції об'єднаних сил.

Повідомляється, збройні формування РФ знову вдаються до систематичних обстрілів мирних населених пунктів. 8 липня з 02:20 до 02:50, бойовики вели обстріл по населеному пункту Водяне, - йдеться у повідомленні.

За даними сил ООС, в результаті обстрілу спостережною групою СЦКК під час проведення фотофіксації було встановлено, що вогонь противник вів із напрямку Ужівки, застосувавши при цьому артилерійські системи калібру 122мм.

Зазначено, ворожий снаряд влучив у будинок, в результаті чого будівля згоріла. Коли трапився інцидент, господарів в будинку не було, тому минулося без жертв. Також, на околиці Водяного зафіксовано п'ять величезних вирв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики із забороненої зброї обстріляли будинки мирного населення в зоні ООС неподалік від Маріїнки. Відео злочину на Донбасі виклали самі окупанти.

Додамо, на Донбасі зросла кількість підривів населення на вибухових пристроях. Зокрема, підриви стаються під час проходження неперевіреними маршрутами. Командування ООС радить не ходити неперевіреними маршрутами, аби не зачепити нерозірвані снаряди.