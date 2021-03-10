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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулемета и гранатометов

Новина українською → Донбасс, Среда 10 марта 2021 18:09
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулемета и гранатометов Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации, игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Так, с начала суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде поселков Пивденне и Троицкое. Оккупанты открывали провокационный огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не подвергались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 9 марта, боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Украинские военные применяли огонь в ответ, потерь среди военнослужащих нет.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений на Донбассе за сутки.

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