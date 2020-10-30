Бойовики на Донбасі після обіду здійснювали провокаційні обстріли, - ООС

З початку поточної доби, 30 жовтня, на Донбасі збройні формування тричі обстріляли українські позиції, в результаті чого загинули двоє військових. Після обіду окупанти здійснили кілька провокаційних обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, опівночі бойовики двічі обстріляли українські позиції недалеко від населеного пункту Водяне з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Ближче до обіду на ділянці відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти провокували українських військових зі стрілецької зброї.

"Неприцільні постріли не представляли загрози військовослужбовцям збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі в результаті прицільних обстрілів загинули двоє і поранені ще двоє українських військовослужбовців.

У зв'язку з цим українська сторона ініціювала термінове засідання підгрупи з питань безпеки. Крім того, в українській делегації допускають, що загострення на Донбасі ставить під загрозу відкриття нових КПВВ в намічені терміни.