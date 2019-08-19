Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир'я

На Донбасі з початку доби 19 серпня в районі проведення операції Объедиденных сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню, один військовий був поранений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"З метою нанесення найбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямів ворог застосував безпілотний літальний апарат снабженый гранатометним пострілом (ВОГ-25)", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме - неподалік Новотроїцького за напрямом Докучаєвська; двічі поблизу Водяної за напрямом Ужівки і Азов, неподалік Талаківки за напрямом Пікуза, двічі поблизу Павлополя за напрямом Верхнбошироківського.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики за ніч з 18 серпня посилили обстріл позицій українських військових. До півночі кількість обстрілів зросла до 13. Противник застосовував БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Крім того, британська дослідницька група Forensic Architecture зафіксувала нові докази присутності російських військовихна окупованому Донбасі. Дослідники зібрали дані про російське втручання під час боїв за Іловайськ в серпні 2014 року. Дані будуть використані при підготовці позовів до Європейського суду з прав людини, очікується, що нові факти опублікують 19 серпня.