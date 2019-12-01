Бойовики на Донбасі порушили перемир'я з заборонених мінометів

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зокрема, один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новолуганського. Тут бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також зробив один обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил біля Новогригорівки, бойовики застосували міномети калібру 82 мм.

Сьогодні, 1 грудня, втрат в результаті обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Луганського, двічі недалеко від Водяного, Широкино, Старогнатівки, Новотроїцького. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

Також РБК-Україна писало, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуть з 8:00 до 17:00.