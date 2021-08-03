RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі розпочали командно-штабні навчання із залученням військ

Автор: Анастасія Рокитна

Російські окупанти розпочали на Донбасі командно-штабні навчання із залученням військ бойовиків. Навчання почались з 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці повідомили, що командування ЗС РФ продовжує утримувати бойовиків у готовності до застосування.

Зокрема, в рамках навчань передбачається призов військовозобов’язаних запасу та формування військових частин мобілізаційного резерву. Так бойовики розміщують допоміжні пункти управління та відновлення об’єктів пунктів прийому особового складу.

"Крім того, відповідно до плану бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК на літній період навчання 2021 року, окупанти з 2 серпня розпочали проведення командно-штабних навчань із залученням військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції ООС і запускали безпілотник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасбойовики