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Бойовики на Донбасі з початку доби 3 рази обстріляли позиції українських військових

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Ворог стріляв по українським військовим у Мар'їнці й Талаківці

У четвер, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська і їх найманці тричі здійснили збройні провокації проти українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що вночі бойовики двічі відкривали вогонь по захисникам Мар'їнки і Талаківки. Незаконні збройні формування застосовували ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю і крупнокаліберні кулемети.

"Захисники України кожен раз вели адекватні оборонні дії пригнічуючи ворожу активність зі стрілецького озброєння, дотримуючись мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби втрат серед українських військових в результаті ворожого вогню немає.

Нагадаємо, 23 жовтня бойовики 22 обстріляли позиції української армії, порушивши режим "тиші" і застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю. Обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, Пісків, Тарамчука, Старогнатівки, Луганського, Кримського, Новолуганского, Зайцевого, Південного.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі 23 жовтня під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.

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