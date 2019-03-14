Бойовики на Донбасі з початку дня два рази обстріляли позиції ООС

Фото: українські військові (turchynov.com)

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає

Бойовики на Донбасі з початку поточної доби, 14 березня, двічі обстріляв позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника прес-центру ООС.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" - в районі населеного пункту Богданівка, за напрямом села Петровське - з великокаліберних кулеметів.

Крім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ООС в районі населеного пункту Травневого, у напрямку селища міського типу Гольмівський ворог застосував вогнепальну зброю.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріл противника українські військові дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. При веденні вогню у відповідь нашими військовослужбовцями знищено бойову машину піхоти противника БМП-1.

Нагадаємо, безпілотний літальний апарат "Фантом-4" незаконних збройних формувань був збитий біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.

Додамо, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом доби станом на ранок 14 березня двоє українських військових отримали поранення.