Бойовики на Донбасі з мінометів обстріляли Новолуганське

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) зафіксувала мінометний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новолуганське на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними української сторони СЦКК, російсько-окупаційні війска у суботу, 28 вересня, всупереч мінським домовленостям, випустили 4 міни з мінометів 82-го калібру по українським позиціям поблизу Новолуганського.

Також випадки застосування російськими найманцями мінометів були зафіксовані 26 вересня поблизу Луганського та Новолуганського. Тоді бойовики загалом випустили по позиціям українських військових 31 міну різного калібру.

"Українська сторона СЦКК поінформувала про інциденти представників СММ ОБСЄ та закликала зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань, а також здійснити вплив на НЗФ РФ з метою збереження досягнутого перемир’я", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 27 вересня, збройні формування Росії понад 20 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.

Також РБК-Україна писало, що Росія постачає збройним формуванням окупованого Донбасу пошкоджені боєприпаси. Окремі партії артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їх детонації під час зберігання.