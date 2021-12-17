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Бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь. Військові дали їм відсіч

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П'ятниця 17 грудня 2021 17:26
Бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь. Військові дали їм відсіч Фото: бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС російські бойовики двічі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації двічі порушили "тишу":

  • в напрямку Травневого - вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів;
  • поблизу Новотошківського - обстрілювали з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військових України немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 16 грудня бойовики на Донбасі поранили військового України.

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