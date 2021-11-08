Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу". Втрат серед військових немає
Фото: бойовики 2 рази порушили режим "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби в районі проведення ООС, збройні формування Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики двічі відкрили вогонь, а саме:
- Поблизу Водяного, що на Приазов’ї - обстрілювали з гранатометів різних систем й великокаліберних кулеметів;
- В районі населеного пункту Павлопіль - здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - пише пресслужба ООС.