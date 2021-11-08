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Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу". Втрат серед військових немає

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Понеділок 08 листопада 2021 17:20
Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу". Втрат серед військових немає Фото: бойовики 2 рази порушили режим "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, збройні формування Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики двічі відкрили вогонь, а саме:

  • Поблизу Водяного, що на Приазов’ї - обстрілювали з гранатометів різних систем й великокаліберних кулеметів;
  • В районі населеного пункту Павлопіль - здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - пише пресслужба ООС.

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