Бойовики на Донбасі два рази порушили "тишу": втрат серед військових немає

Бойовики на Донбасі з початку доби два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
"З початку поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
В ООС зазначили, що в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Болотного ворог використовував безпілотник, з якого на позиції військових були скинуті осколкові гранати ВОГ-17.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в штабі ООС.
У відповідь українські військові відкривали вогонь, змусивши таким чином противника припинити обстріли.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.