RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі дистанційно замінували цивільний сектор Зайцевого

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики дистанційно замінували цивільний сектор населеного пункту Зайцеве у Донецькій області. Інцидент стався сьогодні, 12 квітня.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook.

Окупанти сьогодні здійснили дистанційне мінування забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2. Мінування бойовики намагалися видати за дії українських військових.

Фото: міни ПОМ-2 (facebook.com/otupivnich)

"Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію. Ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ", - розповіли в угрупуванні.

Українська сторона повідомила про інцидент представників місії ОБСЄ.

Нагадаємо, з початку 12 квітня російсько-окупаційні сили 9 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території.

Крім того, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий з Чернівецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбасмінуваннябойовики
Читайте також
Святкуючи День космонавтики російський найманець на Донбасі вистрілив собі в голову
Ситуація на Донбасі: названі терміни закінчення перекидання військ РФ до кордону України
Прогноз погоди