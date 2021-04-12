Бойовики на Донбасі дистанційно замінували цивільний сектор Зайцевого

Проросійські бойовики дистанційно замінували цивільний сектор населеного пункту Зайцеве у Донецькій області. Інцидент стався сьогодні, 12 квітня.
Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook.
Окупанти сьогодні здійснили дистанційне мінування забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2. Мінування бойовики намагалися видати за дії українських військових.
Фото: міни ПОМ-2 (facebook.com/otupivnich)
"Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію. Ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ", - розповіли в угрупуванні.
Українська сторона повідомила про інцидент представників місії ОБСЄ.
Нагадаємо, з початку 12 квітня російсько-окупаційні сили 9 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території.
Крім того, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий з Чернівецької області.