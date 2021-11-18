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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 18 листопада, збройні формування Росії чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, поблизу Нью-Йорка бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також у бік Мар'їнки окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт безпілотника, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 листопада, бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один отримав бойову травму.

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