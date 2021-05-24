Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

У понеділок, 24 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У передмісті селища Південне бойовики використовували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 23 травня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Внаслідок обстрілів український військовий отримав осколкове поранення.
Крім того, бойовики обстріляли цивільних на Донбасі. Вони потрапили в будинок з мінометів 120 калібру.