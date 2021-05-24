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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 24 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті селища Південне бойовики використовували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 травня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Внаслідок обстрілів український військовий отримав осколкове поранення.

Крім того, бойовики обстріляли цивільних на Донбасі. Вони потрапили в будинок з мінометів 120 калібру.

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