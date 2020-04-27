Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші", поранені двоє військових

У понеділок, 27 квітня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходи з придушення вогневих засобів противника. За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці вчасно і без коливань припиняли злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл неподалік Мар'їнки.

А також обстріли були зафіксовані у Катеринівки, поблизу населеного пункту Кримське і Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок злочинних дій окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ніхто з українських військових не постраждав.

Крім того, Російська Федерація звинуватила Україну в зриві нормандського саміту, який був запланований на квітень.