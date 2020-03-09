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Бойовики на Донбасі з безпілотника скинули гранату, зафіксовано три провокації

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 13:15
Бойовики на Донбасі з безпілотника скинули гранату, зафіксовано три провокації
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Неподалік Широкіного окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17

Від початку поточної доби, на Донбасі станом на 12:00 зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, о 08:40 ранку, зі сторони Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового. Далі, об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм в районі Зайцевого, з витратою чотири боєприпаси.

Окрім того, неподалік Широкіного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

Нагадаємо, на Донбасі, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

А 7 березня на околицях населеного пункту Мар'їнка снайпер бойовиків поранив місцевого жителя. Поранення отримав чоловік, який знаходився за кермом свого автомобіля. Українські військові евакуювали постраждалого до медзакладу.

На Донбасі загинув український військовий, шестеро дістали поранення Поблизу Мар'їнки сталася пожежа через обстріл бойовиків
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