Боевики на Донбассе с беспилотника сбросили гранату, зафиксировано три провокации

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Неподалеку Широкиного оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17

От начала текущих суток, на Донбассе по состоянию на 12:00 зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, в 08:40 утра, со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехово. Далее, в 11:00 враг применил минометы калибра 82 мм в районе Зайцевого, с расходом четыре боеприпаса.

Кроме того, неподалеку Широкиного по направлению Саханки оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17.

Напомним, на Донбассе 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А 7 марта в окрестностях населенного пункта Марьинка снайпер боевиков ранил местного жителя. Ранения получил мужчина, который находился за рулем своего автомобиля. Украинские военные эвакуировали пострадавшего в медучреждение.