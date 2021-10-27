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Бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли позиції ООС і вбили військового

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 27 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, а в напрямку Луганського - двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. При цьому у бік Новолуганського російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а недалеко від Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного окупаційні війська за допомогою безпілотника здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі збройні провокації, придушивши вогневі точки противника.

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