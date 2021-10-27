Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС и убили военного

Так, вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а в направлении Луганского - дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошковского боевики открывали огонь из стрелкового оружия. При этом в сторону Новолуганского российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а недалеко от Широкиного - из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного оккупационные войска с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские вооруженные провокации, подавив огневые точки противника.