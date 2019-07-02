Бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли сили ООС

На Донбасі від початку доби 2 липня у зоні проведення операції Об’єднаних сил ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу населеного пункту Мар’їнка, поряд Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу Новолуганського.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі протягом доби 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинули двоє українських військових.

Крім того, 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, в результаті чого отримали поранення двоє волонтерів. Поранених волонтерів доставили у військовий госпіталь міста Покровськ. В результаті обстрілу постраждали медики-волонтери віком 42 та 32 років.