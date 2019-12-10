Бойовики на Донбасі 6 раз обстріляли позиції українських військових протягом доби

У вівторок, 10 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли позицій ООС проросійськими бойовиками зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Кіндрашівської Нової - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

біля Шумів - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив три обстрілу по позиціях українських військових:

біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше стали відомі імена трьох українських військових, які загинули в ході боїв на Донбасі 9 грудня.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки", де обговорювалася тема деескалації конфлікту на Донбасі. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі, яка повинна відбутися протягом чотирьох місяців.