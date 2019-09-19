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Бойовики на Донбасі 6 раз обстріляли позиції українських військових

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 19:35
Бойовики на Донбасі 6 раз обстріляли позиції українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про постраждалих не повідомляється

Протягом доби бойовики в зоні ООС на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що незаконні збройні формування Росії і її найманці обстрілювали позиції українських військових підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

  • В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 4 обстрілу позицій Об'єднаних сил: неподалік Миколаївки за напрямом Докучаевская - зі стрілецької зброї; поблизу Богданівки за напрямом Петровського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем; двічі неподалік Водяної за напрямом Вужачку - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї
  • В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили 2 обстрілу позицій Об'єднаних сил: поблизу Золотого за напрямом Садового - зі стрілецької зброї; неподалік Горіхово за напрямом з Березовського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

За минулу добу втрати в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Бойовики на Донбасі 6 раз обстріляли позиції українських військових

Нагадаємо, 18 вересня бойовики 4 рази обстріляли позиції украинсих військових в зоні ООС з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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