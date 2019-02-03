Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових

Жоден український військовий не по страждав

Боевики за день, 3 февраля, 5 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Сообщается, что вблизи поселка Новотошковськое боевики открывали огонь по позициям украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе хутора Свободный боевики применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Зайцевое боевики провели обстрелы из стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Луганское российские наемники применяли автоматические гранатометы. Также вблизи населенного пункта Павлополь боевики совершили обстрел позиций украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, на Донбассе задержали мужчину, который пытался вступить в ряды боевиков. В субботу, 2 февраля, военные из состава Объединенных сил заметили неустановленное лицо в тылу своих позиций, которое не реагировало на сигналы распознавания, за что была задержано.