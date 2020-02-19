Бойовики на Донбасі 40 хвилин обстрілювали з мінометів Лебединське

Станом на 12:00 російські незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, після першої години ночі окупаційні війська з мінометів 82-го калібру обстріляли українські укріплення в районі Лебединського. За 40 хвилин проросійські бойовики випустили 15 мін. Мінометний обстріл супроводжувався вогнем з кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів.

Крім того, з 09:10 до 09:35 незаконні збройні формування випустили 6 мін калібру 82 мм по позиціях підрозділів Об'єднаних сил поблизу Луганського. При цьому найманці застосовували автоматичні гранатомети.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, раніше спостерігачі СММ ОБСЄ заявили про значне збільшення кількості вибухів на Донбасі у вівторок, 18 лютого. Вчора спостерігачі зафіксували 2300 вибухів в районі Золотого, Кадіївки та Попасної.

Як відомо, 18 лютого російсько-окупаційні сили здійснили наступ на українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий та ще 5 отримали поранення.