Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових, двоє поранених

У п'ятницю, 1 травня, проросійські бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових, двоє з яких отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, на Донецькому напрямку мали місце 3 прицільні обстріли українських опорних пунктів в районі Богданівки. Бойовики здійснили їх з боку окупованого Петрівського, використавши станкові протитанкові та автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. Всі ці обстріли не були тривалими, оскільки припинялися після адекватної відповіді з боку підрозділів Об'єднаних сил.

Ще один обстріл окупанти біля Водяного - вранці з боку Саханки вони вели вогонь по позиціях ООС з автоматичного гранатомета, кулеметів і стрілецької зброї.

"За поточну добу внаслідок обстрілу ворожих двоє українських воїнів отримали поранення. Після надання першої медичної допомоги вони були оперативно евакуйовані в лікувальні установи. Стан здоров'я обох військовослужбовців задовільний. Втрати ворога в результаті ведення Об'єднаними силами вогню у відповідь уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що випадків захворювання COVID-19 серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі 30 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що окупаційні адміністрації на непідконтрольної частини Донбасу приховують реальну інформацію про захворюваність на COVID-19, де вже понад 400 заражених, а лікарні переповнені.