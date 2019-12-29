Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли українських військових

На Донбасі протягом поточної доби 29 грудня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано поблизу населеного пункту Новотроїцьке і ще один біля Миколаївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 29 грудня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ з заборонених мінських домовленостей 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

За минулу добу, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'об'едіненних сил отримав поранення.