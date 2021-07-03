Бойовики на Донбасі майже 20 разів порушили "тишу" за добу

Протягом минулої доби, 2 липня, на Донбасі було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Крім того, станом на 7:00, 3 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).
Бойовики стріляли з мінометів, артилерійських систем і станкових протитанкових гранатометів у районі Золотого-4, Гнутово, Авдіївки, Пісків, Старогнатівки, Світлодарська, Красногорівки, Кам'янки.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Станом на 7:00, 3 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Невельське збройні формування РФ тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій. А на передовій кадрові російські офіцери оглядають місцевість.