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Боевики на Донбассе 2 раза открывали огонь по позициям ООС

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 13:09
Боевики на Донбассе 2 раза открывали огонь по позициям ООС
Фото: військовий (president.gov.uа)

Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед захисників України немає

На Донбасі від початку поточної доби станом на 12.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 2 прицільних обстріли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони України. 

Обидва обстріли ворог здійснив на приморській ділянці  в районі Лебединського.

З близько 7-ї години ранку з напрямку Саханки окупанти випустили 3 міни 82-го калібру, та протягом півгодини вели вогонь з великокаліберних кулеметів. З близько 10-ї години ранку від окупованої Ужівки противник випустив по оборонцям Лебединського 4 міни вже 120-го калібру.

За наявною інформацією, втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів серед захисників України немає.

За інформацією розвідки, командування російських окупаційних військ посилює бойові можливості під виглядом проведення контрольних перевірок за зимовий період навчання. Зокрема, частину підрозділів бойовиків приховано виведено у райони зосередження. При цьому, противником інтенсивно проводяться тренування з управління вогнем артилерійських і мінометних підрозділів, які нібито, з метою перевірки, прибули у райони передових позицій по навчальній тривозі.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі третього квітня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Як зазначалося, окупантами було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв українських військових. Втрат серед бійців операції Об'єднаних сил немає. 

Крім того, в Донецькій області на кілька днів закриють контрольний пункт "Гнутове". Наразі завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для тих, хто перетинає лінію розмежування.

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