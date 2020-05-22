Бойовики на Донбасі 10 раз обстріляли позиції ООС, поранений військовий

На Донбасі у п'ятницю, 22 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілу був поранений один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр ООС уFacebook.

Бойовики для обстрілу застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після цього загарбники припинили свою активність", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріли були здійснені поблизу Богданівки, поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке, неподалік Старогнатівки. Також обстріли були зафіксовані у Чермалика, Водяного і Пісків.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець, ще семеро отримали поранення.

Крім того, на Донбасі, в результаті обстрілу вантажівки Збройних сил України загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Євген Сафонов.