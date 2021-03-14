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Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено

Новость на русском → Донбас, Неділя 14 березня 2021 17:54
Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено Фото: військовий із зони ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Російські бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, в неділю, 14 березня. В результаті обстрілу одного українського військового поранено

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Обстріл з мінометів 82-го калібру велися біля Південного, із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї - біля Катеринівки, з великокаліберних кулеметів - біля Луганського, з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів - біля селища Троїцьке.

Біля Досвідченого та Авдіївки окупанти стріляли з підствольних гранатометів, неподалік Пісків - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поряд з Гнутовим - з автоматичних гранатометів станкових.

Відомо, що військовому, який постраждав після обстрілу біля Південного, надали першу медичну допомогу і відправили до лікарні. Його стан - задовільний.

"Дії російських окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - сказано в повідомленні прес-служби ООС.

Нагадаємо, за минулі, 13 березня, добу на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів, сьогоднішній ранок також розпочався з порушення режиму тиші. При цьому бойовики намагаються загострити ситуацію під Донецьком.

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Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено
Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено
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