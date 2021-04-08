Бойовики в день візиту Зеленського на Донбас 11 разів порушували "тишу"

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї.

Також поблизу населеного пункту Широкине бойовики використовували великокаліберні кулемети, а в селища Невельське - зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Крім того, в районі населеного пункту Водяне проросійські двічі здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Українські військові відкривали вогонь на обстріл російсько-окупаційних військ.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в повідомленні.