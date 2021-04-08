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Бойовики в день візиту Зеленського на Донбас 11 разів порушували "тишу"

Автор: РБК-Україна

У четвер, 8 квітня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також два рази - цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї.

Також поблизу населеного пункту Широкине бойовики використовували великокаліберні кулемети, а в селища Невельське - зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Крім того, в районі населеного пункту Водяне проросійські двічі здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Українські військові відкривали вогонь на обстріл російсько-окупаційних військ.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 квітня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Проте з самого ранку 8 квітня окупанти активізувалися і вже до 8:00 п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один військовий.

Крім того, днями на Донбасі від ворожого пострілу помер військовий, ще один підірвався на вибуховому пристрої.

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